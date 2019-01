Trieste: registrato il primo caso grave di influenza, è una 43enne non vaccinata

Registrato a Trieste il primo caso grave di influenza di quest’anno: lo rende noto l’azienda sanitaria. Si tratta di una donna di 43 anni, non vaccinata, ricoverata presso il presidio ospedaliero di Trieste con una sindrome di grave insufficienza respiratoria acuta.

In Regione il sistema di sorveglianza delle forme gravi e complicate di influenza segnalava, al 13 gennaio, 4 casi gravi di influenza con un decesso. Con questo caso, già sierologicamente confermato, le forme gravi e complicate salgono a 5.

I dati della sorveglianza dell’influenza, relativi alla seconda settimana del 2019, documentano che continua a intensificarsi l’attività dei virus influenzali e che l’incidenza delle sindromi influenzali in Italia è di 7,1 casi per mille assistiti.

In Friuli-Venezia Giulia l’incidenza totale delle sindromi influenzali nella seconda settimana di gennaio è inferiore alla media nazionale, raggiungendo il valore di 4,6 casi per mille assistiti.