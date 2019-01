Trivelle, Costa: “Fiducioso nel voto in Parlamento sull’emendamento per lo stop”

Sulla questione trivelle “c’è l’emendamento che dovrebbe andare in Semplificazioni, che va in conversione il 7-8 febbraio, e io sono fiducioso che venga votato dal Parlamento”.

Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa a margine di un incontro con le mamme no-Pfas oggi alla Camera. Sulle trivelle “io non sono mai d’accordo – sottolinea Costa – intanto va fatto un piano aree e un lavoro che renda partecipe i cittadini altrimenti io apoditticamente non firmo nulla. Tant’è che le concessioni di cui si è tanto parlato nei giorni scorsi non le ho firmate io ma il mio predecessore”.