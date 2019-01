Trivelle, Ministro Costa: “Moratoria e aumento dei canoni un passo avanti”

“Sono uomo semplice, step by step. L’importante e’ che abbiamo iniziato un percorso con lo stile rigoroso di tutelare l’ambiente, la moratoria e’ gia’ un bel passaggio“: lo ha dichiarato il ministro dell’ambiente Sergio Costa, in riferimento all’intesa sulle trivelle raggiunta in CdM. Aver aumentato i canoni “di 25 volte non e’ poco, considerando che le royalties per le estrazioni in Italia” allo stato “sono le piu’ basse d’Europa, quindi ritorno nostro particolarmente basso, elemento molto significativa“.