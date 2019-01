“Abbiamo trovato una mediazione che tutela l’ambiente e le coste ma permette a chi sta lavorando di continuare e salva migliaia di posti di lavoro“. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, a un gazebo a Milano, sulle trivelle. “L’Italia ha bisogno di energia che costi meno, non si può dire no al gas, no al metano, no al carbone, no al petrolio, no al nucleare“, ha aggiunto.