Trivelle: il Codacons chiede una copia delle autorizzazioni al Ministero

Sul caso delle trivellazioni nel Mar Ionio il Codacons ha presentato una istanza d’accesso al Ministero dell’Ambiente e al Mise per ottenere copia di tutte le autorizzazioni rilasciate sulla vicenda.

Si tratta, spiega l’associazione dei consumatori, “del primo passo per giungere al blocco di qualsiasi permesso rilasciato in favore delle trivellazioni nel Mar Ionio. Con la nostra istanza chiediamo ai sensi della legge 241/90 di visionare tutti gli atti amministrativi, i quali saranno sottoposti al vaglio del nostro staff di legali ed esperti e, in caso di irregolarità o mancanza di presupposti, impugnati nelle competenti sedi con annessa denuncia per disastro ambientale”.