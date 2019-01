Trump non molla: “Di acciaio o di cemento il muro si farà”

“Dobbiamo costruire il muro, anche di acciaio se non di cemento, ma dobbiamo costruirlo, non abbiamo altra scelta, è una battaglia da vincere“: lo ha dichiarato il presidente Trump prima di partire per Camp David.

Il tycoon ha anche precisato che molti lavoratori colpiti dallo shutdown sono dalla sua parte e ha annunciato che potrebbe fare ricorso allo stato emergenza nazionale per reperire i fondi necessari.