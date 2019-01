“Tutela e valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio storico, archeologico, paesaggistico, ambientale”: domani la presentazione della proposta di Legge

Individuare un reale percorso di recupero dei più importanti e pregevoli siti minerari post industriali esistenti nel territorio nazionale con l’obiettivo di censire il patrimonio attraverso la redazione di un apposito albo; stabilire un ordine di interventi strutturali per il recupero e la trasformazione in aree fruibili dei siti recuperabili, stipulando, laddove possibile, apposite convenzioni con gli enti proprietari; promuovere, a livello nazionale, percorsi integrati per favorire lo sviluppo di questa nuova forma di turismo: queste le principali misure della proposta di legge AC1274 Braga per il rilancio dei parchi minerari dismessi in Italia.

Alla presentazione, che si terrà domani 16 gennaio presso la Sala Stampa di Montecitorio, saranno presenti oltre all’On. Chiara Braga, il Presidente della VIII Commissione Ambiente On. Alessandro Benvenuto, l’On. Maria Iacono già deputata nella XVII Legislatura, Agata Patané dell’Ispra, Massimo Preite e Luca Sbrilli.