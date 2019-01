TV, RAI3: a “Tutta Salute” come affrontare i gli “sbalzi ormonali”

A “Tutta Salute”, lunedì 7 gennaio alle 10.45 su Rai3, si parlerà degli ormoni e di come vengono influenzati dal freddo invernale. Le reazioni? Naturalmente sono diverse tra uomini e donne e scopriremo come affrontare i caratteristici “sbalzi ormonali” con Maria Luisa Brandi, docente di Endocrinologia presso l’Università di Firenze, che sarà ospite in studio di Michele Mirabella e Pier Luigi Spada. Secondo le ricerche più recenti anche mangiare regolarmente, rispettando gli orari, può influire sia sulla nostra salute, ma anche sulla buona riuscita di una dieta. Lo spiegherà la professoressa Renata Bracale, docente di Nutrizione Umana presso l’università del Molise. La Befana ormai è passata portandosi via anche l’ultima festa, è giunto il momento dire basta ai dolci? Farà chiarezza Marcello Ticca, vicepresidente della Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione, che sarà ospite di Carlotta Mantovan.