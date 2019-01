UI GreenMetric world university ranking: Milano-Bicocca tra le prime cento al mondo per sostenibilità

L’Università di Milano-Bicocca è tra le prime cento al mondo per sostenibilità ambientale. A dirlo è la UI GreenMetric World University Ranking, il ranking che valuta la sostenibilità ambientale degli atenei.

Milano–Bicocca si piazza al quarto posto in Italia – dietro alle Università di Bologna, Torino e Ca’Foscari di Venezia – ed è primo in Lombardia.

I criteri di valutazione tengono conto delle dimensioni dell’università, sia in termini spaziali sia di popolazione, le tipologie di strutture, la posizione del campus e la quantità di spazio verde. Altri parametri tengono conto dei consumi di energia, dei rifiuti, dei consumi di acqua, dei trasporti e delle azioni di contrasto ai cambiamenti climatici. C’è poi una parte dedicata all’education che analizza quanti corsi sono dedicati ai temi legati alla sostenibilità ambientale e, infine, una sezione sugli investimenti e i finanziamenti dei progetti di ricerca in ambito di sostenibilità ambientale.

La UI GreenMetric World University Ranking è un’iniziativa lanciata nel 2010 dall’Universitas Indonesia per premiare le università che contribuiscono a combattere il cambiamento climatico globale grazie alla riduzione della loro impronta di carbonio.

Milano-Bicocca, che scala otto posizioni rispetto allo scorso anno e si piazza al 98° posto nel mondo su 719 atenei coinvolti, è impegnata da anni nei progetti di sostenibilità ambientale. In particolare, grazie all’impegno dell’Area infrastrutture e approvvigionamenti dell’Ateneo e al gruppo Bicocca Ambiente Società Economia (BASE), Milano-Bicocca ha avviato una rete integrata di progetti nell’ambito dell’energia, dei rifiuti, della mobilità, dei cambiamenti climatici, dell’acqua, del cibo e dell’education.