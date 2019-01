Incubo su volo United Airlines: passeggeri bloccati al gelo per 15 ore

Incubo per i passeggeri di un volo United Airlines partito da Newark, in New Jersey, e diretto a Hong Kong: le persone a bordo sono rimaste bloccate a terra per oltre 15 ore al gelo.

Il velivolo e’ stato dirottato alla base militare dell’aeroporto di Terranova, in Canada, per un’emergenza medica: mentre stava per ripartire si e’ bloccato per un problema meccanico, e ai passeggeri non e’ stato consentito di lasciare il mezzo. Le persone sul velivolo sono rimaste quindi al gelo con il portellone rotto (congelatosi per il freddo) per oltre 15 ore, mentre la temperatura all’esterno era di a -30°C. United Airlines ha reso noto che quando i passeggeri sono tornati a Newark hanno ricevuto un voucher per i pasti e l’albergo, il rimborso del biglietto e un risarcimento.