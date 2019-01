USA, epidemia di morbillo nello Stato di Washington: dichiarata emergenza pubblica

Dichiarata emergenza pubblica nello Stato di Washington (USA) a causa di una grave epidemia di morbillo che sta interessando la contea di Clark: a provocarla un nucleo no-vax nella località di Portland, in Oregon, riporta il Washington Post.

Sono stati registrati già 23 casi: tra coloro che hanno contratto il virus, 20 non erano vaccinate.

Nella contea di Clark lo scorso anno scolastico il 7,9% delle famiglie dei bimbi iscritti all’asilo ha chiesto l’esenzione dai vaccini per motivazioni personali o religiose.