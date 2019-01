USA: almeno 3 morti nei Parchi Nazionali dall’inizio dello “shutdown”

Almeno tre persone sono morte nei parchi nazionali degli Stati Uniti dallo scorso 22 dicembre, cioè da quando è scattato lo “shutdown“, lo stop parziale delle attività federali, che avviene quando non si trova accordo sul bilancio del governo: lo riporta il Washington Post, sottolineando come in assenza di personale nei parchi aumenti il rischio di incidenti.

A differenza dei predecessori, il presidente Trump ha voluto lasciare aperti i parchi per la coincidenza con le festività natalizie.

Le vittime sono una 14enne, morta la vigilia di Natale a Horseshoe Bend, in Arizona, un uomo deceduto a Yosemite e una donna colpita da un albero al Great Smoky Mountains National Park.