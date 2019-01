USA: Trump vuole costruire il muro con i soldi per la ricostruzione post uragani

Dopo 3 settimane di shutdown, la Casa Bianca si sta preparando a dichiarare l’emergenza nazionale in modo da poter ottenere i fondi per la costruzione del Muro (al confine col Messico) che non vengono concessi dal Congresso.

Fonti del Washington Post hanno rivelato che si starebbe pensando di stornare i fondi per gli interventi per la ricostruzione nelle zona del Texas e di Porto Rico devastate dagli uragani. Si tratterebbe di 13,9 miliardi stanziati lo scorso anno e che non sono stati finora spesi.

Durante la sua visita ieri sul confine, Trump stesso ha dichiarato di volere scavalcare il Congresso se non otterrà i fondi richiesti.