Ustionato dalla fiammata della stufa: morto in ospedale

Un anziano di 74 anni, rimasto gravemente ustionato il pomeriggio del 10 dicembre nel garage di casa sua, in via Bellini a Modena, è deceduto nella notte tra venerdì e ieri all’ospedale di Parma, dove era ricoverato in rianimazione.

L’anziano era rimasto ustionato mentre usava la stufa riportando serie ferite, soprattutto agli arti inferiori, causate pare da una fiammata. Dopo giorni di ricovero nel reparto Grandi ustionati, era stato trasferito in rianimazione per l’aggravamento delle condizioni. Secondo i riscontri dei vigili del fuoco, il 74enne sarebbe stato raggiunto da una fiammata liberatasi a causa della fusione del tubo della stufa da cui e’ uscito gpl.