Vaccini, il virologo Burioni: “Felice che Grillo abbia cambiato idea”

“Questo e’ stato un tentativo, lanciato da me e dal mio collega e amico Guido Silvestri, che lavora negli Usa, di trovare un punto comune che sancisca che la scienza e’ fondamentale per la nostra societa’. Il bello e’ che oggi due persone a cui noi abbiamo proposto di associarsi a questo appello, Matteo Renzi e Beppe Grillo, hanno detto si’, e questo e’ importante“: lo ha dichiarato, a ‘Uno, nessuno, 100Milan’ su Radio 24, il virologo Roberto Burioni, in riferimento all’adesione di Beppe Grillo al patto pro-scienza lanciato sul suo sito Medicalfacts. “Stupito dall’adesione di Beppe Grillo? Non ho seguito quello che ha detto Grillo in passato sulla scienza ma sono felice che in questo momento si riconosca in dei punti molto rigorosi: perche’ il patto non lascia spazio a fraintendimenti. E’ una base dalla quale partire per evitare il proliferare balle mortali come quelle dei Vaccini contaminati e delle chemioterapie che uccidono. Grillo in passato nei suoi spettacoli brandiva le false teorie del prof. Peter Duesberg sul fatto che le Aids fosse un’invenzione? Mi piace pensare che il mio amico Guido Silvestri, che e’ uno dei piu’ grandi esperti di Hiv al mondo, abbia fatto capire a Grillo che quelle posizioni erano sbagliate. E’ paradossale che nel 2019 l’adesione a un appello sull’importanza della scienza diventi una notizia? E’ incredibile ma questo e’ il mondo in cui viviamo“.