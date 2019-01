Vaccini e diabete: l’anti-rotavirus un possibile scudo

Una ricerca pubblicata su “Jama Pediatrics”, condotta in Australia, ha scoperto che il vaccino contro il rotavirus potrebbe proteggere dal diabete di tipo 1.

Kristen Perrett e i colleghi dell’università di Melbourne hanno confrontato i tassi di diabete negli 8 anni prima e dopo l’introduzione della vaccinazione contro il rotavirus in Australia, scoprendo che successivamente all’inserimento della profilassi si è registrato un calo del 14% della forma 1 nei bambini da 0 a 4 anni, mentre non si rilevano variazioni nella fascia d’età 5-14. Secondo l’esperta, il dato dipende dal fatto che gli under 5 coinvolti nella ricerca sono nati dopo l’introduzione dell’anti-rotavirus, vaccino che per funzionare va somministrato prima dell’esposizione al microrganismo.

Il rotavirus – si spiega su “New Scientist” – infetta le cellule del pancreas colpendo un recettore presente sulla loro superficie, e finisce per uccidere le cellule dell’organo che fabbrica insulina: bloccando il processo, il vaccino contro il rotavirus mostrerebbe efficacia anche contro il diabete.