Valanga in Svizzera: morto 56enne

Un uomo è stato travolto ieri da una valanga sul Flumserberg, in Svizzera: il 56enne è deceduto in ospedale a causa delle gravi ferite riportate, secondo quanto riportato oggi dalla polizia cantonale sangallese.

La valanga – neve a lastroni – si è staccata ieri pomeriggio in zona Sässli, in territorio del comune di Flims (SG), travolgendo l’uomo. La donna che lo accompagnava non è stata coinvolta è ha potuto lanciare l’allarme. Sul posto gli uomini del soccorso alpino Pizol, soccorritori del comprensorio sciistico di Flumserberg, alpinisti della polizia cantonale, diversi cani da valanga, la Rega, Swissheli e i pompieri. L’uomo è stato trovato ed estratto dalla massa nevosa poco dopo le 17, è poi stato elitrasportato all’ospedale dove è deceduto.