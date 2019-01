Valanghe: rischio “marcato” in Lombardia

L’ultimo bollettino emesso dal Centro regionale nivometeo di Arpa Lombardia ha previsto un pericolo valanghe sulle Alpi Retiche di grado “3 marcato“: “In canali e avvallamenti in quota il distacco di valanghe e lastroni di recente formazione, di medie e grandi dimensioni, sara’ possibile gia’ con debole sovraccarico su molti pendii ripidi“.

Su Alpi Orobie e Prealpi, in particolare nei versanti erosi dal vento, per lo stato del manto nevoso “sarà necessario prestare la dovuta attenzione“.