Valle d’Aosta: tratti in salvo scalatori di cascate di ghiaccio a Cogne

Il Soccorso Alpino Valdostano ha recuperato nella notte due scalatori di cascate di ghiaccio inglesi in difficoltà sulla cascata Fiumana di Money In Valnontey (Cogne): sono rimasti bloccati per la rottura della corda. Il problema si è verificato, probabilmente, in fase di discesa.

Gli scalatori, di 44 e 47 anni, sono stati raggiunti dai tecnici del soccorso. Erano in condizioni di lieve ipotermia. Sono stati portati dal 118 in Pronto soccorso, dove sono stati visitati: uno è stato dimesso, l’altro è stato ricoverato nel reparto di Chirurgia vascolare di Aosta per un principio di congelamento agli arti superiori. L’intervento di soccorso è stato reso difficile dalle condizioni del terreno innevato e gelato.