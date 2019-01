Vercelli: intossicazione da monossido, evacuata palazzina

Nella notte, a Vercelli, un’intera palazzina è stata evacuata per un avvelenamento da monossido di carbonio: 4 persone sono state trasportate per accertamenti e cure del caso all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli, 5 in quello di Novara. Per altre 7 persone è stato necessario il trattamento in camera iperbarica.

A causare l’intossicazione sarebbe stato il malfunzionamento della caldaia di un alloggio nei primi piani della palazzina.

Sul posto vigili del fuoco e 118.