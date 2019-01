Vesuvio: riunione di coordinamento della Regione Campania su vulcano e Campi Flegrei

Oggi, negli uffici della Regione Campana, si è tenuta una riunione di coordinamento e aggiornamento con i Comuni dell’area Vesuvio e Flegrea con il capo dipartimento della Protezione Civile Nazionale, Angelo Borrelli, e il presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

E’ servita a fare il punto della situazione e a portare a conclusione l’attivita’ di sottoscrizione dei protocolli di gemellaggio tra i 30 comuni dell’area del Vesuvio e Flegrea, prevedendo una tempistica per gli adempimenti dei comuni.

Lo scopo ultimo e’ concludere l’attivita’ di sottoscrizione con le regioni che cureranno l’accoglienza delle popolazione a rischio entro il mese di febbraio. Il presidente della Regione De Luca inoltrera’ al presidente del Consiglio dei Ministri per il tramite del Capo Dipartimento di Protezione Civile la richiesta di proroga dello stato di emergenza per l’isola di Ischia per poter completare gli interventi urgenti e continuare a garantire assistenza e soccorso ai 2400 sfollati.