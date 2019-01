Viaggi & Turismo: al via la nuova campagna Royal Caribbean “La vacanza dove tutto è possibile”

È partita la nuova campagna Royal Caribbean “La vacanza dove tutto è possibile“, che offre numerose opportunità di risparmio per chi prenota una crociera entro il 3 marzo 2019.

Innanzitutto uno sconto fino al 30% sul prezzo della crociera per il 1° e il 2° passeggero e un credito a bordo che può arrivare fino a 150$ secondo il tipo di sistemazione prescelta, da spendere per acquistare servizi sulla nave o a terra. A bordo si può utilizzare per provare dei ristoranti di specialità, per un massaggio nella SPA, acquisti nei negozi e nelle boutique o, a terra, per acquistare escursioni e visitare le destinazioni di scalo. La promozione è valida per crociere di almeno 5 notti con partenza dal 2 febbraio (eccetto itinerari in partenza dalla Cina).

E per una vacanza in crociera ancora più completa, si può prenotare il Pacchetto Bevande Deluxe che prevede anche gli alcolici e che costa € 45 al giorno a persona e la promozione “VOOM” per utilizzare a bordo la connessione internet ad alta velocità per due dispositivi da € 15 al giorno.

Oltre a “La vacanza dove tutto è possibile” Royal Caribbean ha attivato anche la promozione “Prezzi speciali per famiglie”, valida per prenotazioni individuali e di gruppo per le crociere con partenza nel 2019, eccetto gli itinerari dalla Cina. Prevede uno sconto del 30% e talvolta superiore sulla quota base del terzo e quarto passeggero in camere triple e quadruple. La promozione, a disponibilità limitata, è applicabile a partenze selezionate in Europa a bordo di Oasis of the Seas, Vision of the Seas, Serenade of the Seas, Brilliance of the Seas, Rhapsody of the Seas e Jewel of the Seas.



Infine, la promozione “Offerta Famiglia” è valida per prenotazioni individuali e di gruppo confermate fino al 28 febbraio per alcune crociere selezionate di Royal Caribbean di 4 o più notti in Alaska, Bahamas, Bermuda, Hawaii, Canada, Nord America, Cuba, Europa e Caraibi con partenza fino al 14 Dicembre 2019. Prevede uno sconto del 100% sulla quota base crociera del terzo e quarto passeggero fino a 12 anni di età, in camera tripla e quadrupla.