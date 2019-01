TV, RAI5: “I dottori dei vulcani”, è possibile prevedere le eruzioni?

Quando due placche continentali si scontrano, il terreno si spacca e rilascia un liquido in ebollizione dal ventre della Terra: è il processo dietro l’eruzione di un vulcano che ci ricorda come la natura può ancora esercitare una spaventosa forza distruttiva sull’uomo. Ma è possibile oggi prevedere dove e quando colpirà la prossima eruzione? È possibile allertare per tempo le popolazioni e proteggerle da rischi? Il documentario “I dottori dei vulcani”, in onda domenica 6 gennaio alle 14.40 su Rai5, racconta il lavoro di un nuovo gruppo di scienziati che sono scesi in prima linea per cercare di prevenire tragedie future. Sono i “dottori dei vulcani” che provano a rispondere a una domanda impossibile: quando e dove colpirà il prossimo vulcano?