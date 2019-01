World Cancer Day: le Nuove Frontiere nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro

Il 4 febbraio 2019 presso il centro congressi di Villa Fabiano (Rende, Cosenza) in occasione del World Cancer Day, sarà organizzato dall’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi il convegno dal titolo “Le Nuove Frontiere nella prevenzione, diagnosi e cura del cancro“. L’evento è stato ufficialmente visionato e accettato dalla commissione internazionale del WORLD CANCER DAY 2019 e Cosenza, al momento è l’unica città italiana a supportare tale movimento di portata mondiale.

Il tutto è visualizzabile andando sul portale internazionale www.worldcancerday.org https://www.worldcancerday.org/activity/world-cancer-day-conference.

Saranno presenti diverse associazione partner, la LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori), l’AIRC (Associazione italiana per la ricerca sul cancro), l’ALT (Associazione Lotta Tumori), e l’AIB (Associazione Italiana Biologi).

L’evento sarà introdotto dal dott. Gianfranco Filippelli -Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Oncologia Medica del P.O. di Paola (CS) – ASP di Cosenza e moderato dalla Dott.ssa Giulia Fresca.

Interverranno oncologi, ricercatori, nutrizionisti, psicologi e Professori Universitari:

Il primo ad intervenire sarà il Prof. Ludovico Abenavoli Associato di Gastroenterologia presso Università Magna Grecia di Catanzaro che parlerà della prevenzione dei tumori gastrointestinali e del ruolo che ha la nutrizione, -la Dott.ssa Eleonora Colistra – Psico-oncologa con certificato SIPO, che parlerà dell’ Efficacia dell’intervento psicologico in oncologia, – il Dott. Daniele Basta –Commissario Provincia Cs dell’Associazione Biologi Nutrizionisti Calabresi che parlerà di nutrizione e cancro, – la Dott.ssa Virginia Liguori – Presidente dell’Associazione ONCOrosa e Dirigente Medico UOC Oncologia di Cosenza che parlerà del Razionale nella scelta terapeutica del carcinoma della mammella ed impatto degli stili di vita nella prognosi ed infine concluderà il Dott. Massimo Gentile – Responsabile U.o. semplice PAC day hospital e studi clinici U.O.C. di Ematologia, Azienda Ospedaliera di Cosenza.