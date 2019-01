Xylella, Lezzi: “Nel Dl Semplificazioni una norma salva-ulivi”

“Gli alberi monumentali sono un patrimonio che abbiamo il dovere di tutelare: Per la Puglia gli ulivi, in particolare, rappresentano un simbolo e un tutt’uno con il nostro territorio e paesaggio. Per questo motivo ho ritenuto necessario presentare un emendamento che preveda nel dl Semplificazioni l’abrogazione del comma della legge di Bilancio che concedeva una deroga rispetto al decreto del Mipaaf del 23 ottobre 2014 – elenco e censimento degli alberi monumentali – per le aziende che ricadono nelle zone infette da Xylella”. Lo annuncia, in una nota, il ministro per il Sud Barbara Lezzi.

“L’emendamento – precisa ancora – è stato il frutto del confronto con i senatori del M5s e con i parlamentari pugliesi in particolare. Quella della Xylella è una piaga che dobbiamo eradicare: il governo, e il ministro Centinaio in particolare, stanno dimostrando molta attenzione – sottolinea Lezzi – nei confronti del tema e la volontà di intervenire per tutelare gli operatori del comparto agricolo. A conferma di tale impegno, ricordo tra l’altro che lo scorso 28 novembre, in occasione della la cabina di regia del Fondo di sviluppo e Coesione, ho deliberato il trasferimento di 30 milioni di euro al ministero dell’Agricoltura per il contrasto al fenomeno della Xylella in Puglia”.