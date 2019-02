Il 2018 è il 4° anno più caldo mai registrato: Europa, USA e regioni polari le aree più colpite [DATI]

Il 2018 è stato il quarto anno più caldo mai registrato sul Pianeta da quando c’è disponibilità di dati, cioè dal 1880. Con 0,83°C al di sopra della media registrata tra il 1951 e il 1980, il 2018 si classifica dietro 2016, 2017 e 2015. Secondo i dati della NASA e dell’ente americano per le ricerche sull’atmosfera e gli oceani (NOAA), considerati nel loro insieme, gli ultimi 5 anni sono stati in assoluto i più caldi dell’era moderna.

La temperatura globale è salita poco più di 1°C dal 1880 e questo ci pone oltre i ⅔ del cammino verso il limite di riscaldamento di 1,5°C stabilito dall’Accordo sul clima di Parigi. “Questo riscaldamento è stato guidato in gran parte dall’aumento delle emissioni di anidride carbonica e di altri gas serra nell’atmosfera a causa delle attività umane”, ha spiegato Gavin Schmidt, direttore del Goddard Institute for Space Studies della NASA.

Nel corso del 2018, il caldo record è stato osservato su gran parte d’Europa, dove in estate le temperature sono state di oltre +32°C fino al Circolo Polare Artico. Il caldo si è esteso anche lungo il Mediterraneo e il Medio Oriente.

Caldo nelle regioni polari

Le temperature continuano ad aumentare più velocemente nelle regioni polari, dove anche nel 2018 è stato osservato un allarmante scioglimento del ghiaccio. Nel 2018 l’estensione annuale del ghiaccio marino sia nelle regioni artiche che in quelle antartiche è stata la seconda più piccola mai registrata: entrambi i poli seguono il 2017 per l’estensione del ghiaccio più piccola mai registrata da quando sono iniziate le osservazioni satellitari sull’area nel 1979. Il 2018 ha anche visto lo scioglimento di ciò che è ritenuto il ghiaccio più antico dell’Artico, a nord della Groenlandia. Oltre alla perdita di ghiaccio marino, il ghiaccio continua a sciogliersi dalle calotte della Groenlandia e dell’Antartide, secondo Schmidt. La perdita di ghiaccio da queste importanti calotte contribuisce notevolmente all’aumento del livello del mare.

2018 più piovoso degli ultimi 35 anni per gli USA

Molte località del mondo hanno vissuto eventi meteo estremi nel 2018, ma gli Stati Uniti sono stati particolarmente colpiti. Le precipitazioni medie di 880mm hanno trasformato il 2018 nell’anno più piovoso degli ultimi 35 anni e il 3° più piovoso da quando sono iniziate le registrazioni nel 1895. Gli eventi di precipitazioni estremamente intense, come l’uragano Florence e le alluvioni lampo di Ellicott City, in Maryland, sono solo due degli esempi delle precipitazioni estreme che sono conseguenza del clima più caldo. L’aria più calda, infatti, può trattenere più umidità, rendendola poi più disponibile durante le tempeste. 9 stati degli USA orientali hanno avuto il loro anno più piovoso mai registrato: Delaware, Maryland, Massachusetts, New Jersey, North Carolina, Pennsylvania, Tennessee, Virginia e West Virginia.

Nel 2018, ci sono stati 14 diversi disastri legati al meteo e al clima che hanno superato singolarmente 1 miliardo di dollari di danni negli USA. In totale, gli eventi sono costati 91 miliardi di dollari, secondo le stime della NOAA. Di questo totale, 73 miliardi sono statti provocati da 3 grandi eventi: uragano Michael (25 miliardi), uragano Florence (24 miliardi) e gli incendi sulla costa occidentale, inclusi il Carr Fire e il Camp Fire in California (24 miliardi).

Gli ultimi 3 anni hanno stabilito record per disastri di miliardi di dollari negli USA con 45 eventi diversi. “Questo è stato un periodo storico di eventi meteorologici e climatici estremi. Molti di questi non hanno solo riscritto gli annali, ma hanno colpito quasi tutte le regioni degli USA in qualche modo”, ha dichiarato Adam Smith, ricercatore dei National Centers for Environmental Information della NOAA.

Allo studio della NASA, che ha preso in esame la temperatura superficiale del pianeta registrata da 6.300 stazioni meteorologiche, osservatori marini e stazioni di ricerca in Antartide, viene dato un livello di precisione del 95%.