Aereo fuori pista, sbanda per la neve: chiusura parziale dell’aeroporto di Tokyo

Un Boeing 787 ha sbandato sulla neve ed è uscito di pista, causando la chiusura parziale dell’aeroporto Tokyo–Narita: illese le 201 persone a bordo, tra passeggeri e membri dell’equipaggio.

Il volo Japan Airlines era in atterraggio e proveniva da New Delhi.

L’incidente ha causato la chiusura di una delle due piste dello scalo per circa un’ora.