L’Agenzia Spaziale Italiana celebra il Diversity Day

L’Agenzia Spaziale Italiana ha celebrato la diversità e l’inclusione durante il Diversity Day, una giornata appositamente dedicata alle differenze presenti in tutti gli ambienti lavorativi, sia pubblici che privati. La diversità include caratteristiche culturali, etniche, di età, genere, disabilità, religione e riguarda le nostre differenze individuali e il riconoscimento che queste, come miscela unica di conoscenze, abilità e prospettive, possono portare come contributo sul posto di lavoro e più in generale nella società.

Durante la giornata – riporta Global Science – i numerosi relatori provenienti dal mondo della ricerca, della scuola, dello sport e della divulgazione scientifica, si sono alternati sul palco con interventi focalizzati sulla necessità di favorire una cultura improntata sull’accoglienza e sulla comprensione delle diversità che caratterizzano ogni persona. A fine giornata, il pubblico presente, ha avuto l’occasione di assistere all’inaugurazione del Terzo Paradiso nel giardino dell’agenzia spaziale, un’opera dell’artista Michelangelo Pistoletto e logo della missione Vita di Paolo Nespoli. Il Diversity Day è un’iniziativa organizzata nell’ambito del progetto Diversity and Inclusiveness dell‘Esa parte essenziale della visione strategica dell’agenzia spaziale europea che ha l’intento di promuovere le pari opportunità nel settore spaziale.