Agricoltura, Ministro Centinaio: “Sui vitigni resistenti non bisogna far confusione con gli OGM”

“Se la scienza e la ricerca mettono a disposizione del mondo agricolo innovazione non vedo perché rinunciare. Abbiamo detto no agli Ogm e poi ci ritroviamo ad essere importatori secchi di produzioni che contengono organismi geneticamente modificati. Sui vitigni resistenti non bisogna far confusione con gli Ogm, e qualcuno lo sta già facendo“: lo ha dichiarato il ministro delle Politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo Gian Marco Centinaio, oggi a Verona.