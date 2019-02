AIDS: morto in incidente stradale l’infettivologo Andrea De Luca

Andrea De Luca, professore ordinario di Malattie infettive del dipartimento di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena, è morto in un incidente stradale sull’A24 a Carsoli: lo ha reso noto Simit, la Società italiana di malattie infettive e tropicali, che sottolinea come “l’Italia perde un grande clinico, una delle menti più brillanti dell’infettivologia“.

“Andrea era soprattutto una mente brillante e un grande medico, un uomo coerente con grandi aspirazioni; amava ragionare in grande. Una persona sensibile, di grande ricchezza e valori morali“, ha sottolineato Andrea Antinori, presidente Icar (Italian Conference on Aids and Antiviral Research) di cui lo stesso De Luca era stato presidente in occasione del congresso nazionale del giugno 2017 tenutosi a Siena.

De Luca aveva conseguito la maturità scientifica presso la Scuola Germanica di Roma e si era laureato in Medicina e Chirurgia nel 1989 presso la Facoltà di Medicina dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma e specializzato in Malattie Infettive nel 1993, sempre in Cattolica, nella scuola diretta da Luigi Ortona.