AIGAE: dall’Emilia-Romagna parte progetto pilota per portare il racconto della Natura nei cinema e nei teatri

“Parte progetto pilota per raccontare l’Italia a chi non può viverla. In Emilia-Romagna ben 6 comuni, ristoranti ed imprese ricettive, fanno rete per portare la Natura, l’Appennino, il territorio italiano a chi non può raggiungere luoghi che sembrano inaccessibili. Per portare il racconto dell’Appennino al Teatro o al Cinema. Non possiamo pensare che la natura non possa raggiungere tutti. Non possiamo pensare che l’ambiente, la Terra, i territori italiani non possano essere raccontati a tutti. Pensiamo alle persone con serie disabilità motorie ad esempio che spesso non possono raggiungere determinati posti e che allo stesso tempo sognano di vederli, conoscerli di ascoltare il racconto dal vivo e fatto da chi quei territori li vive. Pensiamo anche a loro, soprattutto quando si tratta di bambini o di anziani. Noi ci siamo. Ed allora abbiamo ideato: “Natura Magica in Poltrona” con documentari, video, testimonianze che racconteranno l’Italia, l’Appennino, la Terra”: lo ha annunciato Roberto Forlivesi, Guida Ambientale Escursionistica Aigae.

“Da oggi parte, per la prima volta in Italia “Natura Magica in Poltrona”, con il Patrocinio dell’Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche (AIGAE) e dei Comuni che hanno fatto rete. Si tratta di un percorso itinerante, un’escursione virtuale lungo il territorio stando però in “poltrona”, al teatro o al Cinema. “Gireremo comune per comune e saremo semplicemente nelle principali sale dei territori. Inizieremo dall’Emilia-Romagna con l’intenzione di girare l’Italia ed essere poi ovunque. Ad esempio da domani, in Emilia-Romagna basterà semplicemente raggiungere un posto accessibile a tutti nei paesini di Savignano su Rubicone, Gatteo, Roncofreddo, Borghi, Casteldelci, Sogliano al Rubicone, dove tappa dopo tappa racconteremo l’Italia – ha proseguito Forlivesi – e lo faremo con documentari, scrittori, personaggi e testimoni, storie dal territorio, con film ed incontri sulla Natura. Domani inizieremo con le terre del Rubicone. Un percorso itinerante che si svolgerà principalmente in teatri e sale cinematografiche, poi i ristoranti convenzionati ed aderenti al progetto ospiteranno cene a base di prodotti locali che verranno narrati da esperti e storici del posto. Ed inoltre l’obiettivo è quello di creare aggregazione sociale durante mesi freddi, dando la possibilità alle persone, a tutti non solo di vedere documentari ma di incontrare dal vivo narratori, esperti dei territori e persone che hanno fatto della Natura la loro ragione di vita, la loro professione o semplicemente la loro passione. Racconteremo i borghi, i versanti, l’Appennino e lo faremo dal vivo anche con aneddoti storici, letture e docu – film”.