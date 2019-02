Airbus e Hisdesat hanno elaborato con successo il primo interferogramma radar TerraSAR-X / PAZ

Airbus Defence and Space e Hisdesat Servicios Estratégicos, S.A. hanno generato il primo Interferogramma radar congiunto TerraSAR-X /PAZ. Questa passo importante dimostra la capacità della missione in termini di interferometria cross-sensor, la cui elaborazione è tra le più impegnative.

Gli interferferogrammi sono generalmente utilizzati per derivare l’elevazione topografica e la deformazione della superficie terrestre e sono creati utilizzando almeno due diverse immagini acquisite in date diverse. Questo Interferogramma Cross-Sensor appiattito è stato creato da una coppia di immagini miste con separazione temporale di 4 giorni e acquisite da TerraSAR-X e PAZ (scene StripMap del 22 e 26 novembre 2018). L’area copre il sito di produzione di petrolio e gas di Burgan (Kuwait) e parti del Golfo Persico. Il giacimento petrolifero è il più grande giacimento petrolifero di arenaria al mondo con una superficie totale di circa 1.000 kmq.

Poiché PAZ è posizionato nella stessa orbita di TerraSAR-X e TanDEM-X e presenta modalità di acquisizione esattamente identiche, tutti e tre formano una costellazione satellitare SAR ad alta risoluzione, che viene sfruttata congiuntamente da Hisdesat e Airbus. Con il lancio di PAZ, il ciclo di ripetizione dell’osservazione è stato diviso in due, migliorando così il monitoraggio di fenomeni di deformazione rapida del terreno che possono mettere in pericolo vite e infrastrutture.

“Si tratta di un importante passo avanti verso la realizzazione della nostra Costellazione Radar TerraSAR-X / PAZ. Il livello di accuratezza ottenuto grazie a questo interferogramma è una garanzia per i nostri clienti, che possono così continuare a fare affidamento sugli elevati standard qualitativi che abbiamo definito con i satelliti TerraSAR-X e TanDEM-X, a cui si aggiunge una capacità di monitoraggio migliorata”, ha dichiarato Hanjo Kahabka, Head of Production e Radar Constellation Manager di Airbus Defence and Space, Intelligence.

“Aver raggiunto questo traguardo è per Hisdesat un motivo d’orgoglio. L’interferometria è una delle applicazioni tecnicamente più impegnative e grazie all’efficace collaborazione con Airbus abbiamo dimostrato non soltanto le elevate prestazioni del nostro satellite PAZ, ma anche la sua piena compatibilità con TerraSAR-X e TanDEM-X. Il funzionamento in costellazione può ora diventare realtà e saremo in grado di fornire ai nostri clienti una gamma completa di immagini e servizi”, ha dichiarato Miguel García Primo, Chief Operating Officer di Hisdesat.