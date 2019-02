Giappone, la meraviglia dei ciliegi in fiore: nel 2019 la fioritura avverrà prima del solito

Gli esperti sanno già quando arriverà la primavera in alcune parti del Giappone e quindi l’effetto che avrà sui suoi famigerati fiori di ciliegio. I residenti della prefettura di Kochi nella regione di Shikoku saranno i primi a vedere i fiori di ciliegio dell’albero Somei-Yoshino quest’anno, già il 18 marzo, secondo le previsioni di una compagnia meteorologica di Osaka che prevede una fioritura più anticipata del solito.

Anche lo scorso anno la primavera era arrivata sorprendentemente prima nel Paese, con i boccioli che a Tokyo avevano iniziato a fare capolino già il 17 marzo. Nelle previsioni di quest’anno, invece, la Japan Meteorological Corp. ha annunciato che la fioritura a Kochi sarà probabilmente seguita da una fioritura precoce a Fukuoka, dove i fiori dovrebbero comparire già il 20 marzo. Subito dopo, i fiori inizieranno a sbocciare nelle città di Tokyo e Nagoya il 22 marzo, a Kyoto il 25 marzo e ad Osaka il 27 marzo.

La compagnia ha concluso che le temperature relativamente calde in tutto il Paese nel corso dei mesi a partire da ottobre hanno ritardato il periodo di inattività degli alberi, che permette ai boccioli di sakura di sopravvivere all’inverno. Ma il ritardo dell’inizio del periodo di inattività non dovrebbe influenzare la fioritura e il caldo potrebbe persino accelerare il processo. Secondo le previsioni, gli alberi di ciliegio saranno in piena fioritura a Kochi il 25 marzo e a Tokyo e Fukuoka il 29 marzo. La compagnia ha anche affermato che l’ultimo weekend di marzo offrirà le migliori osservazioni della fioritura dei ciliegi nelle regioni di Tokyo, Kyushu e Tokay e che il primo weekend di aprile sarà il miglior periodo per i picnic sotto gli alberi sakura nella regione di Kinki e in altre parti d Shikoku e della regione di Kanto.

Nelle parti settentrionali del Giappone, la primavera arriverà un po’ dopo. A Sendai e in altre parti della prefettura di Miyagi, i fiori di ciliegio dovrebbero apparire il 9 aprile, nella prefettura di Aomori il 24 aprile e il 4 maggio ad Hokkaido. Le previsioni di Japan Meteorological Corp. coprono circa 1.000 località del Paese. Si basano sui dati derivati dallo studio delle caratteristiche di fioritura dell’albero Somei-Yoshino, il tipo più comune di sakura, molto apprezzato per i suoi incantevoli fiori rosa che attirano ogni anno milioni di osservatori, anche dello stesso Giappone, che si spostano nelle località più note per ammirare la bellezza della fioritura degli alberi di ciliegio.