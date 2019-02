Allarmi alimentari e rischi per la salute: la black list dei cibi più pericolosi

La black list dei cibi più pericolosi con la prima analisi degli allarmi alimentari scoppiati in Italia nel 2018 ed i rischi per la salute e per l’economia sarà divulgata domenica 24 febbraio dalle ore 9,30 nel mercato di Campagna Amica a Roma al Circo Massimo in Via San Teodoro 74, all’incontro con il presidente della Coldiretti Ettore Prandini e il Vicepremier e Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio.

L’obiettivo è superare le zone d’ombra presenti nella normativa nazionale ed europea che ogni giorno fanno finire nel piatto alimenti di bassa qualità e origine incerta che fanno concorrenza sleale al Made in Italy mettendo a rischio la salute, l’economia ed il lavoro degli italiani.

Sarà apparecchiata la prima tavola dei cibi più pericolosi arrivati in Italia.