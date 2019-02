Allerta Meteo Campania: domani niente scuole chiuse a Pozzuoli

Il Comune di Pozzuoli non chiude le scuole ma invita i cittadini, di fronte all’ allerta Meteo di criticita’ verde che scatta alla mezzanotte “a seguire le norme di comportamento e di autoprotezione indicate per questa tipologia di eventi anche sul sito istituzionale del Dipartimento della Protezione Civile”.

“Considerata la posizione e la latitudine del territorio di Pozzuoli – afferma un comunicato della Giunta comunale – i fenomeni che piu’ facilmente potranno attendersi sul territorio saranno il vento, anche a raffiche, e le mareggiate. Di conseguenza si invitano i cittadini a seguire le norme di comportamento e di auto protezione indicate per questa tipologia di eventi”

“In particolare – aggiunge il Comune di Pozzuoli – con le raffiche di vento e’ opportuno evitare le zone esposte, parchi, aree verdi, cimitero e strade alberate facendo attenzione al possibile distacco di rami e oggetti esposti o sospesi. Stessa attenzione va riservata alla guida dei veicoli, cercando di moderare la velocita’ e facendo particolare attenzione nei tratti stradali esposti, come quelli all’uscita dalle gallerie e nei viadotti”.

“Sono particolarmente a rischio – conclude il Comune di Pozzuoli – tutte le strutture mobili, specie quelle che prevedono la presenza di teli o tendoni, come impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali temporanee all’aperto, delle quali devono essere testate la tenuta e le assicurazioni”.