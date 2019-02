Allerta Meteo Estofex per piogge torrenziali, grandine e forti raffiche di vento sul Sud Italia

Allerta Meteo – Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato un’allerta di livello 2 per il sud della Grecia, principalmente per nubifragi, grandine di grandi dimensioni, forti raffiche di vento e tornado.

Allerta di livello 1 per il Sud Italia, la Tunisia, la Grecia e la Turchia per le stesse minacce.

Le allerte si intendono formalmente valide fino alle 7 (ora italiana) di domani, 6 febbraio.

Un evento anticiclonico è responsabile della formazione di un’area di bassa pressione sul Mediterraneo centrale. La forte avvezione di vorticità assoluta positiva (PVA) sembra contribuire all’intensificazione di un intenso vortice proprio a sud dell’Italia. Questo ciclone sarà la caratteristica principale dell’attività temporalesca durante il periodo indicato. Nel frattempo, la dorsale sull’Europa occidentale si sta intensificando, portando temperature più miti sulla Penisola Iberica, mentre le depressioni sul Nord Europa portano forti raffiche di vento e pioggia/neve nelle parti settentrionali del continente.

Italia, Tunisia, Grecia, Turchia

Un ciclone ben organizzato si è formato a sud della Sicilia, portando grandi quantità di sabbia dal Sahara. Ci sono grandi incertezze sul contributo delle particelle di sabbia sulle precipitazioni. Tuttavia, si è già sviluppato un fronte freddo nel quadrante di nord-est. L’occlusione sulla parte occidentale e nordoccidentale del ciclone porterà piogge torrenziali su Sud Italia e Tunisia, la maggior parte delle quali di origine convettiva. Una quantità allarmante di pioggia e grandine è prevista per le aree segnate da Estofex con i livelli 1 e 2.

Davanti al fronte freddo, la forte sovrapposizione di alti indice CAPE e deep layer shear creerà l’ambiente perfetto per un sistema convettivo organizzato che porterà tutti i tipi di eventi meteo avversi. I dati non mostrano condizioni favorevoli per la tornadogenesi, ma la velocità e lo shear del vento intensi ai bassi livelli potrebbero aumentare localmente l’elicità, soprattutto vicino alle coste del Peloponneso. Forti raffiche di vento saranno possibili durante queste tempeste. Grandine di grandi dimensioni è prevalentemente attesa vicino alle coste con un indice CAPE più pronunciato, ma grandi quantità di grandine di piccole dimensioni sono possibili anche nell’entroterra. Localmente il deep layer shear potrebbe superare i 30-35m/s, ma il CAPE dovrebbe rimanere nell’intervallo di 200-300J/Kg, impedendo la formazione di grandine molto grande.

Nel pomeriggio, l’attività temporalesca dovrebbe arrestarsi in Tunisia e dopo la mezzanotte anche il Sud Italia dovrebbe vedere i temporali lasciare le sue coste ed essere più localizzati sulla periferia occidentale del ciclone sul sud dello Ionio. La minaccia di nubifragi sarà ancora alta nel sud e nel sud-ovest della Turchia durante la notte e nelle prime ore di domani, 6 febbraio. Dietro il fronte freddo, un’avvezione fredda sull’Egeo destabilizzerà ulteriormente l’ambiente, fornendo le condizioni favorevoli per numerose trombe marine.

Attenzione, quindi, al maltempo in atto al Sud Italia. Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale:

