Allerta Meteo Piemonte: rischio valanghe nelle valli su Torino e Cuneo

Ancora neve in Piemonte, anche se le precipitazioni si sono attenuate, dal pomeriggio. Resta l’allerta gialla per il pericolo di valanghe – informa la Protezione civile della Regione Piemonte – sull’Alta Valle di Susa e le Valli Chisone. Pellice, Po, Varaita, Maira e Stura e i rilievi alpini della Valle Tanaro. Deboli nevicate sono ancora previste sulle pianure del Cuneese e del Torinese e nelle Valli Tanaro, Belbo e Bormida.

Qualche problema alla viabilita’ sulla A32 Torino-Bardonecchia, per alcuni camion finiti di traverso. Una sessantina di mezzi pesanti sono stati bloccati nell’area di stoccaggio della barriera di Salbertrand. L’attenzione per le condizioni meteo sara’ ancora alta, in Valle di Susa, domani fino a domenica mattina, per la ripresa delle precipitazioni. Nella conca di Bardonecchia all’inizio del pomeriggio erano gia’ 45 i cm di neve fresca caduti da ieri sera.