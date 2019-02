Allerta Meteo, pesantissimo avviso della Protezione Civile per il Ciclone sullo Jonio: allarme rosso e arancione al Sud, i bollettini ufficiali [MAPPE]

Allerta Meteo – La Protezione Civile ha lanciato un pesantissimo avviso di maltempo per le prossime ore, e in modo particolare per la giornata di domani, Martedì 5 Febbraio 2019. Il ciclone posizionato sul mar Jonio alimenterà maltempo estremo sulle Regioni del Sud e soprattutto nella fascia Jonica calabrese e siciliana, e nella Sicilia tirrenica. C’è preoccupazione per le piogge torrenziali che colpiranno anche le montagne, riversando a valle un’ingente quantità di acqua provocando fenomeni di dissesto idrogeologico come frane, smottamenti e inondazioni. Fiumi e torrenti rischiano di rompere gli argini ed esondare in più punti.

Ecco i bollettini della Protezione Civile:

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per oggi, Lunedì 4 Febbraio

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori ionici e meridionali della Calabria e sulla Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati sui settori ionici della Calabria centro-meridionale e della Sicilia nord-orientale;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Calabria e Sicilia e su Basilicata, Puglia centro-settentrionale e versanti orientali di Abruzzo e Molise, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o breve temporale, su resto di Abruzzo, Molise e Puglia e sui settori orientali e meridionali della Campania, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra dei 900-1100 m sull’Appennino abruzzese e dei 1100-1300 su quello molisano, con apporti al suolo moderati; al di sopra dei 1400-1700 m sull’Appennino calabro-lucano, con apporti al suolo moderati, sino ad abbondanti sul versante ionico della Sila; al di sopra dei 1200-1400 m sui rilievi della Sicilia, con apporti al suolo abbondanti alle quote superiori dell’Etna, moderati altrove.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: massime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centrali adriatiche ed al Sud.

Venti: forti settentrionali su Liguria, Toscana e Sardegna; tendenti a forti o di burrasca nord-orientali sulla Sicilia, con rinforzi di burrasca sul settore occidentale e settentrionale; tendenti a localmente forti dai quadranti settentrionali su Lazio settentrionale, Calabria, Puglia e settori tirrenici della Campania, fino a forti o di burrasca nord-orientali sui crinali appenninici centro-settentrionali.

Mari: molto mossi o agitati il Mare ed il Canale di Sardegna; localmente molto mossi gli altri mari con moto ondoso in aumento sui bacini meridionali.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per domani, Martedì 5 Febbraio

Precipitazioni:

– diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Calabria meridionale e ionica centrale e sui versanti tirrenici e ionici della Sicilia centro-orientale, con quantitativi cumulati da moderati ad elevati;

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto della Calabria centrale e ionica e sul versante tirrenico della Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente moderati;

– da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sul resto di Sicilia e Calabria e su Basilicata, Appennino campano e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su Basilicata e citati settori siciliani e calabresi.

Nevicate: inizialmente al di sopra dei 1400-1600 m, in successivo rialzo sull’Appennino calabro-lucano e sui rilievi della Sicilia, con apporti al suolo abbondanti alle quote superiori dei versanti ionici, moderati altrove.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime in sensibile diminuzione al Centro-Nord e in aumento al Sud, con valori bassi al Nord e nelle zone interne del Centro.

Venti: forti settentrionali su Calabria e Sicilia, con raffiche di burrasca o burrasca forte sui settori ionici calabresi e sui settori occidentali e ionici siciliani; generalmente forti dai quadranti settentrionali sulle restanti regioni centro-meridionali, localmente anche su Liguria e Golfo di Trieste, con rinforzi di burrasca sulla Puglia meridionale e sui settori ionici della Basilicata.

Mari: agitato o localmente molto agitato lo Ionio occidentale; da molto mossi ad agitati il Tirreno sud-occidentale, lo Stretto di Sicilia e i restanti settori dello Ionio; generalmente molto mossi gli altri bacini centro-meridionali, con moto ondoso in aumento su quelli settentrionali in serata.

Il Bollettino di Vigilanza Meteorologica Nazionale per dopodomani, Mercoledì 6 Febbraio

Precipitazioni: da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centro-meridionale, settori orientali e meridionali della Basilicata, Calabria e settori orientali e tirrenici centrali della Sicilia, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati sul versante ionico della Calabria centro-settentrionale.

Nevicate: in calo fino ai 1200-1300 m sull’Appennino calabrese, con apporti al suolo abbondanti sul versante ionico della Sila, da deboli a moderati altrove.

Visibilità: nessun fenomeno significativo.

Temperature: minime basse al Nord e nelle zone interne del Centro.

Venti: da forti a burrasca nord-orientali su Puglia e settori ionici calabresi e siciliani; localmente forti dai quadranti settentrionali sul resto del meridione, sulla Liguria, su coste e arcipelago toscani e sul Golfo di Trieste.

Mari: da molto mossi ad agitati lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini centro-meridionali e inizialmente l’alto Adriatico.

