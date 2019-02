Allerta meteo, pesante avviso della Protezione Civile: scuole chiuse domani Sabato 02 Febbraio 2019 in diversi Comuni [ELENCO AGGIORNATO]

Inizio Febbraio all’insegna del maltempo in gran parte d’Italia. Per la giornata di domani la Protezione Civile ha infatti emesso un pesante bollettino di allerta meteo. L’allerta è arancione in 8 Regioni: forti piogge sono previste su Umbria, Lazio, Campania e sui settori occidentali dell’Abruzzo e del Molise. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, locali grandinate, e forti raffiche di vento. Attesi, inoltre, venti forti dai quadranti meridionali, con rinforzi fino a burrasca, sulla Puglia e sui settori ionici della Basilicata e della Calabria centro-settentrionale, con mareggiate lungo le coste esposte.

Inoltre alcune Regioni del Centro Nord, come Piemonte, Emilia Romagna, Toscana Lombardia e Trentino, sono a rischio neve.

Pertanto, sono diversi i Comuni che hanno optato per le scuole chiuse per la giornata di domani, sabato 02 Febbraio 2019.

Ecco l’ELENCO live aggiornato in tempo reale: