Alluvione nel Bellunese, inaugurato presidio a Rocca Pietore

E’ stato inaugurato oggi e trova spazio nella sala consiliare della sede municipale di Rocca Pietore (Belluno) il primo presidio operativo a supporto diretto dei territori e delle popolazioni colpite dalla tempesta “Vaia” di fine ottobre 2018.

Il punto di assistenza a supporto dei tecnici delle amministrazioni comunali dell’area agordina sarà aperto, a partire da domani, ogni mercoledì dalle 9 alle 13; nel pomeriggio dalle 14 alle 16 sarà possibile accedere solo su appuntamento (chiamando il numero 0437356325 da lun. a ven. dalle 9 alle 13) oppure inviando una richiesta via email all’indirizzo schianti.boschi18@avepa.it.

“L’apertura del presidio, primo dei tre previsti dal Commissario delegato per l’emergenza maltempo Luca Zaia – sottolinea Fabrizio Stella, soggetto attuatore per il “Settore rilievo e opere agricolo-forestali” che ne coordina l’operatività – risponde all’esigenza di un territorio di avere a disposizione dei tecnici per tutte quelle operazioni di esbosco, per la viabilità e altre necessità. Questa è una risposta importante che il Commissario Zaia ha inteso dare a supporto di questo territorio martoriato, mettendo a disposizione i nostri tecnici per tutte le soluzioni del caso.