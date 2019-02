L’alpinista Daniele Nardi disperso sul Nanga Parbat: in volo elicottero per la ricerca

“L’Ambasciatore Stefano Pontecorvo da Islamabad, dopo aver ottenuto l’autorizzazione dall’aeronautica militare pakistana, ha confermato pochi minuti fa che l’elicottero con a bordo Ali Sadpara e due alpinisti pakistani è decollato da Skardu per il Nanga Parbat“: lo si legge sulla pagina Facebook dell’alpinista Daniele Nardi, di cui non si hanno notizie da domenica scorsa.

La decisione “è stata presa in accordo con l’organizzazione dei soccorsi e per approfittare delle rimanenti ore di tempo stabile e buona visibilità, che le previsioni danno in deterioramento.

Si procederà a una ricognizione visiva sulla parete e se necessario e sicuro a un intervento da terra.

L’ipotesi del recupero di alpinisti al campo base del K2, acclimatati e tecnicamente in grado di operare anche su difficoltà elevate, è sempre valida e sarà considerata in seguito a questa prima ricognizione.”