Ambiente: AIGAE al fianco di “M’Illumino di Meno, “un ulteriore stimolo alla sostenibilità”

“Aigae, Associazione Italiana Guide Ambientali Escursionistiche è al fianco di M’Illumino di meno il grande evento voluto ed organizzato da Caterpillar di Rai Radio Due. M’Illumino di meno ha fornito, in questi anni e lo fa costantemente oggi, un ulteriore stimolo alla sostenibilità, ad insegnare come fosse possibile vivere rispettando il Pianeta. Il lavoro della guida ambientale escursionistica è totalmente esperienziale, dove sono in gioco cervello, corpo e sensazioni. Ecco che abbassando le luci possiamo osservare meglio le bellezze che abbiamo dinanzi ai nostri occhi, le città ma anche il cielo e fantasticare mettendo in campo il cervello, il corpo e le sensazioni. Saranno tante le Guide Ambientali Escursionistiche sparse per l’Italia che nelle ore dell’iniziativa offriranno il loro contributo con escursioni straordinarie”: lo ha annunciato Davide Galli, Vice Presidente Nazionale dell’AIGAE.

“Lo spunto che ci ha dato Caterpillar, Radio Due Rai – ha continuato Galli – è appunto quello di proporre agli allievi dei modelli positivi, invitandoli ad avere in futuro un ruolo attivo nella divulgazione delle buone pratiche verso gli escursionisti che accompagneranno in natura. Non solo come fruitori quindi, ma come soggetti attivi responsabili dell’impatto della presenza umana. Ognuno di noi, ogni persona può trasmettere un messaggio chiaro a tutela del risparmio energetico”.

Dunque le Guide ci saranno il 1° Marzo.

Ad esempio nelle Marche ancora escursione notturna al buio. Il 1° Marzo a Fabriano ed esattamente con partenza alle ore 18 e 30 da Castelletta di Fabriano si partirà per escursione al buio, in compagnia solo delle torce frontali, lungo alcune località come Falaschieri, i Colli, e Cotanaglia per una passeggiata al buio intorno al Monte Revellone. La Giornata sul Risparmio Energetico rappresenterà un’esperienza emozionante con uso solo ed al minimo delle torce frontali che comunque in alcuni tratti verranno spente affidandosi solo ai sensi ed alle guide ambientali escursionistiche

Una leggera anticipazione è arrivata dal Triangolo Lariano.

“Prendendo spunto da M’Illumino di meno, abbiamo voluto svolgere attività esperienziali per percepire l’ambiente in assenza di luce. Dunque abbiamo organizzato un’escursione notturna, sul Triangolo Lariano, aperta solo alle aspiranti Guide Ambientali Escursionistiche. Infatti l’obiettivo era quello di per insegnare alle future guide ambientali escursionistiche – ha dichiarato Paola Iotti, Guida Ambientale Escursionistica e Direttrice del Corso Nord Italia per formazione di nuove Guide Aigae – che anche le ore più buie possono regalare un’occasione per vivere la natura e i suoi ritmi, la vita degli animali notturni, i rumori, gli odori della notte e il cielo stellato. Al tempo stesso le future guide si sono messe alla prova sulle azioni da eseguire in caso di emergenze al buio. Dobbiamo anche educare al buio e dobbiamo educare al risparmio energetico. Per questo le Guide Ambientali Escursionistiche rappresentano un ottimo strumento di divulgazione del messaggio verso alle centinaia di migliaia di persone che ogni anno partecipano alle escursioni”.

AIGAE invita tutti a partecipare anche con un gesto a tutela del risparmio energetico, alla Giornata ideata da Caterpillar, Radio Due Rai, il 1° Marzo per “M’Illumino di meno”.