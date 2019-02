Ambiente: anche con un cibo ‘attento’ si può preservare

“Creare consapevolezza e far comprendere alle persone che tramite il cibo possiamo cambiare l’Ambiente che ci circonda e portare benessere per tutti”. E’ l’obiettivo della ‘Fondazione est-ovest’, nata a Firenze con sede in via del Guarlone, e presentata oggi in Palazzo Vecchio.

A illustrarne gli obiettivi e’ stata Rossella Bartolozzi, presidente della Fondazione e chief financial officer, e anche socia, di Probios, azienda specializzata in alimenti biologici. Bartolozzi, vegetariana da oltre 40 anni ed esperta di macrobiotica e filosofia orientale, ha spiegato: “Portiamo consapevolezza e vediamo se riusciamo a invertire qualcosa – ha detto -. E’ necessario cercare di mangiare bene e non usare violenza in quello che facciamo”.

Attenzione al cibo, ma è importante “avere anche armonia di pensieri, avere pensieri positivi per portare il bene intorno a noi”. Tra i soci della Fondazione anche terapeuti e insegnanti: vengono proposte varie attività come conferenze, corsi di yoga e meditazione, corsi di cucina vegana e vegetariana e consulenze alimentari. “La Regione è da sempre attenta all’Ambiente – ha detto l’assessore alle attività produttive della Regione Toscana Stefano Ciuoffo presente oggi – e a tutti i cicli di produzione alimentare che possono raccontare l’eccellenza della nostra terra”.

Per l’assessore allo sviluppo economico del Comune di Firenze Cecilia Del Re “i temi che la Fondazione si pone sono di grande importanza: sostenibilita’ e cura dell’alimentazione sono concetti centrali, che stanno a cura all’amministrazione“. Del Re ha sottolineato anche l’esigenza di educare al rispetto della natura “anche i più piccoli, perché bisogna sempre iniziare da loro quando si parla di temi cosi’ importanti”.