Ambiente: conclusa a Venezia la ‘mille miglia’ in auto elettrica

Missione compiuta senza intoppi, da Roma a Venezia in tre tappe, passando per Firenze e Milano, dal 25 al 28 febbraio, tutte coperte a bordo di due Volkswagen e-Golf a trazione elettrica.

E’ stata questa la sfida affrontata da Leaseplan, leader mondiale del noleggio a lungo termine, condotta assieme ai partner Volkswagen e Repower, e guidata da Mario Tedeschini, giornalista del sito vaielettrico.it ed ex direttore di Quattroruote. Un’esperienza “silenziosa e sostenibile” che dovrebbe contribuire a rompere il muro di scetticismo di cui e’ ancora un po’ circondato il mondo della mobilita’ elettrica privata. Forse anche a causa di un’informazione non sempre al passo con la velocita’ delle evoluzioni tecnologiche.

“E’ vero che in montagna l’elettrico consuma molto – spiega Tedeschini per sfatare solo uno degli argomenti cui ricorrono i detrattori dell’emissione zero – pero’ e’ tutta energia che si recupera in discesa. Quindi si tratta di programmare i percorsi con un po’ di attenzione, gli Appennini per noi non sono affatto stati un problema”.

Presa dunque visione, su una mappa aggiornata, delle posizioni delle colonnine di ricarica lungo la strada, aggiunge il giornalista, “ormai ogni possessore di automobile elettrica potrebbe compiere una ‘mille miglia’ come la nostra in perfetta tranquillita’. Il tempo di fermarsi per pranzare e anche le batterie della vettura saranno pronte a riprendere il viaggio”. L’ambizione del team e’ ora quella di portare le e-Golf sulle strade del Mezzogiorno.

“Non c’e’ dubbio sul fatto che la penetrazione della rete di ricarica al Sud sia ancora arretrata – prosegue Tedeschini – ma i paesaggi, il sole e il vento del Meridione non possono non far pensare alle energie rinnovabili. Credo proprio che la prossima avventura sara’ a quelle latitudini”. Infine un messaggio per gli scettici: “dovrebbero fare una prova ed apprezzare il silenzio unito all’accelerazione che questi motori sanno esprimere. A meno di non essere irresistibilmente attratti dai rombi delle grosse cilindrate – conclude – una volta sperimentato l’elettrico non lo si lascia piu'”.