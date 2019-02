Ambiente, domani c’è “M’illumino di meno”: “Tanti eventi anche in Lombardia e Sicilia”

Domani c’è M’Illumino di meno la bellissima campagna di sensibilizzazione al risparmio energetico di Caterpillar nota ed importante trasmissione radiofonica di Radio Due Rai. Anche le Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE daranno un contributo importante.

“M’Illumino di meno ha fornito, in questi anni e lo fa costantemente oggi, un ulteriore stimolo alla sostenibilità, ad insegnare come fosse possibile vivere rispettando il Pianeta. Il lavoro della guida ambientale escursionistica è totalmente esperienziale, dove sono in gioco cervello, corpo e sensazioni. Ecco che abbassando le luci possiamo osservare meglio le bellezze – ha dichiarato Davide Galli , Vice Presidente Nazionale di AIGAE – che abbiamo dinanzi ai nostri occhi, le città ma anche il cielo e fantasticare mettendo in campo il cervello, il corpo e le sensazioni. Saranno tante le Guide Ambientali Escursionistiche sparse per l’Italia che nelle ore dell’iniziativa offriranno il loro contributo con escursioni straordinarie”. In Piemonte la cena anti – spreco nel rifugio ecologico.

“Lo spunto che ci ha dato Caterpillar, Radio Due Rai – ha continuato Galli – è appunto quello di proporre agli allievi dei modelli positivi, invitandoli ad avere in futuro un ruolo attivo nella divulgazione delle buone pratiche verso gli escursionisti che accompagneranno in natura. Non solo come fruitori quindi, ma come soggetti attivi responsabili dell’impatto della presenza umana. Ognuno di noi, ogni persona può trasmettere un messaggio chiaro a tutela del risparmio energetico”.

In Lombardia dal Monte San Primo, si potranno notare gli effetti dell’inquinamento luminoso sulla Pianura Padana.

Dunque le Guide ci saranno il 1° Marzo.

Ad esempio nelle Marche ancora escursione notturna al buio.

Il 1° Marzo a Fabriano ed esattamente con partenza alle ore 18 e 30 da Castelletta di Fabriano si partirà per escursione al buio, in compagnia solo delle torce frontali, lungo alcune località come Falaschieri, i Colli, e Cotanaglia per una passeggiata al buio intorno al Monte Revellone. Dunque la Giornata sul Risparmio Energetico rappresenterà un’esperienza emozionante con uso solo ed al minimo delle torce frontali che comunque in alcuni tratti verranno spente affidandosi solo ai sensi ed alle guide ambientali escursionistiche .

Ed in Lombardia il 1 Marzo. A Bellagio su Monte San Primo per vedere gli effetti dell’inquinamento luminoso sulla Pianura Padana. A Gironico, sul Lago di Como, invece conferenza notturna sui cambiamenti climatici. Come sta cambiando il Lago di Como?

Per sensibilizzare le persone al problema dell’inquinamento luminoso, le Guide Ambientali Escursionistiche hanno organizzato camminate notturne. Meta sarà il Monte San Primo dal quale sarà possibile osservare il fenomeno luminoso sulla Pianura Padana e le Prealpi lombarde. L’escursione inizierà, domani 1 Marzo, alle ore 16 e 30 con partenza dalla località di San Primo a Bellagio, vicino Como. Perché il Monte San Primo? Perché appena tramonterà il Sole ci si immergerà nell’oscurità con tanti boschi, bellissimi borghi, ma lontani dai rumori delle grandi vie di comunicazione. Dal Monte San Primo sarà possibile vedere la Via Lattea e fare anche alcune considerazioni importanti sugli effetti dell’inquinamento luminoso in Pianura Padana. A Gironico, sul Lago di Como, conferenza notturna sui cambiamenti climatici: “La Terra che cambia e anche il nostro lago”. Sarà un percorso sulla genesi orografica delle montagne e le sue mutazioni con riferimenti anche al territorio comasco.

Anche in Emilia – Romagna

Tanti e belli gli eventi in Emilia – Romagna. Ad esempio nel modenese, a Nonantola cena a lume di candela con quiz a premi sui temi dell’ambiente e del risparmio energetico. A Castelfranco Emilia attività laboratoriale per la realizzazione di lanterne con materiali riciclati. Nel tardo pomeriggio una bella camminata basata sulla sostenibilità per le vie del paese con le lanterne realizzate e luci spente, attive solo quelle delle lanterne. In serata, presso l’Istituto Comprensivo “Guglielmo Marconi” esibizione dei cori: “Mani Bianche” e “Verdi Voci”. Conferenza in serata. A Modena tutti in fattoria sostenibile, si spegneranno le luci nei luoghi del Bioagriturismo

Ed in Piemonte – LA CENA ANTI – SPRECO. Tutti al Rifugio Ecologico che non ha energia elettrica.

Facile escursione serale con le ciaspole in occasione dell’iniziativa “M’ILLUMINO DI MENO” di Caterpillar. Domani 1 Marzo, alle ore 18 e 30 si partirà da Limone Piemonte per raggiungere l’incontaminato vallone del Cros per un’incredibile esperienza. Infatti si trascorrerà l’intera serata in un rifugio che non è dotato di energia elettrica. Il buio a lume di candela offrirà l’opportunità di gustare anche la polenta. Si tratta di un rifugio ecologico attento alle tematiche energetiche, alla riduzione degli sprechi ed all’economia circolare.

Per M’Illumino di Meno, domani in Piemonte la cena antispreco. Escursione notturna sulle alture sui Laghi Maggiore e d’Orta. L’escursione condurrà al monte Falò che si erge sulle pendici del Mottarone

Il cammino inizierà da Coiromonte, paese conosciuto all’estero col nome di Mirapuri (Cittá della Pace e dell’Uomo Futuro in Europa) e per facile e dolce sentiero si raggiungeranno le tre cime tondeggianti del Monte Falò dove la vista spazierà sui laghi sottostanti. Partenza alle ore 19 da Coiromonte, frazione del comune di Armeno, in provincia di Novara, in Piemonte.

M’illumino di Meno è diventata anche la festa degli stili di vita sostenibili, quelli che fanno stare bene senza consumare il Pianeta. Ed allora la cena antispreco metterà al centro numerose parole che iniziano con la lettera R. Come ad esempio : Ri-uso; Ri-creo Laboratori nelle scuole, inventiva per dare nuova vita agli oggetti; Ri-passo in padella; Ri-salto il risotto; Ri-metto in tavola. Una cena antispreco che svuota il frigo e finisce gli avanzi; Ri-acchiappo: in Svezia lo chiamano “plogging”, corro o cammino e intanto raccolgo i rifiuti; Ri-ciclo creativo, Ri-utilizzo, Ri-ciccio: in inglese si dice “upcycling”. Utilizzo materiali di scarto, cose da gettare, per creare nuovi oggetti con un valore maggiore del materiale originale.

Ri-pesco: organizzo uno “swap party”, una festa in cui è possibile scambiarsi capi d’abbigliamento, accessori, cose; Ri-vedo vecchi amici a una cena antispreco; Ri-penso il mio stile di vita; Ri-qualifico un quartiere. Sono il sindaco, lo posso fare; Ri-lamo il parquet invece di cambiarlo; Ri-fiuto la plastica

Ri-spetto l’ambiente e le idea degli altri. Anche se non spengono le luci per M’illumino di Meno

Ri-spengo le luci. E’ M’Illumino di Meno.

In Valle D’Aosta ciaspolata a Chamois, il paesino che ha detto no alla circolazione delle auto. La cena a rifiuti zero e la casa in legno medievale, ri-usata nei secoli.

Chamois è in comune della Valle d’Aosta. Da più di 50 anni residenti e turisti lo raggiungono in funivia, lasciando auto e preoccupazioni in fondovalle. Attraverseremo il centro storico passando sotto una casa in legno medievale, ri-usata da secoli. Impareremo a camminare sulla neve alla luce delle stelle e torneremo in tempo per gustare la polenta cotta sul fuoco di legna di con cena a rifiuti zero. L’impossibile diventerà possibile.

Ma una vera anticipazione è arrivata nei giorni scorsi dal Triangolo Lariano, ancora in Lombardia.

“Prendendo spunto da M’Illumino di meno, abbiamo voluto svolgere attività esperienziali per percepire l’ambiente in assenza di luce. Dunque abbiamo organizzato un’escursione notturna, sul Triangolo Lariano, aperta solo alle aspiranti Guide Ambientali Escursionistiche. Infatti l’obiettivo era quello di per insegnare alle future guide ambientali escursionistiche – ha dichiarato Paola Iotti, Guida Ambientale Escursionistica e Direttrice del Corso Nord Italia per formazione di nuove Guide Aigae – che anche le ore più buie possono regalare un’occasione per vivere la natura e i suoi ritmi, la vita degli animali notturni, i rumori, gli odori della notte e il cielo stellato. Al tempo stesso le future guide si sono messe alla prova sulle azioni da eseguire in caso di emergenze al buio. Dobbiamo anche educare al buio e dobbiamo educare al risparmio energetico. Per questo le Guide Ambientali Escursionistiche rappresentano un ottimo strumento di divulgazione del messaggio verso alle centinaia di migliaia di persone che ogni anno partecipano alle escursioni”.

AIGAE invita tutti a partecipare anche con un gesto a tutela del risparmio energetico, alla Giornata ideata da Caterpillar, Radio Due Rai, il 1° Marzo per “M’Illumino di meno”.