Ambiente, Napoli: summit “a difesa del clima”

Rappresentati di movimenti ambientalisti da tutto il Mezzogiorno ed esponenti dei comitati No Tap in Puglia, No Triv, No Muos, No Grandi Navi a Venezia e il popolo dei No Tav sono attesi a Napoli domenica per al Maschio Angioino per la prevista “Assemblea Nazionale per il clima e la difesa dell’ambiente dalla speculazione e dall’inganno”.

L’assemblea è organizzata dagli esponenti dei movimenti ambientalisti napoletani e, spiegano gli organizzatori, “parte da un percorso di lotta iniziato lo scorso autunno a Venezia, poi proseguito in Val di Susa e Roma e che porterà alla Manifestazione Nazionale del 23 Marzo. I Comitati, le Associazioni, i Movimenti riuniti in questa percorso fanno parte di un ampio Movimento Globale di opposizione al cambiamento climatico che riconduce le cause del surriscaldamento globale, della desertificazione e del biocidio ad una matrice comune: speculazione scellerata sui territori, mancato rispetto della biodiversita’, produzione intensiva che guarda a profitti veloci, sfruttamento diffuso di risorse e persone”.

A Napoli, annunciano gli organizzatori, si denunceranno le responsabilita’ del governo in carica rispetto a questi temi, di chi, nonostante le promesse, ha svenduto se stesso e l’intero Sud Italia per un accordo contrattuale a trazione leghista.