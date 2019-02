“I soldi ci sono ma vanno spesi e spesi bene“, ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, parlando ai governatori a Palazzo Chigi, in un incontro sul piano ‘ProteggiItalia‘. “Abbiamo messo 11 miliardi a disposizione delle Regioni e degli enti locali per il dissesto idrogeologico, messa in sicurezza del territorio ed interventi di emergenza per il maltempo,” ha proseguito. “Mi sono battuto per avere strumenti normativi per spendere bene questi soldi e far partire i cantieri.”