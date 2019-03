Ambiente, Puglia: “Non è il meteo a scegliere dove dare le risorse”

“Non possiamo far scegliere alla meteorologia e alle nostre inefficienze nella prevenzione il criterio su come impiegare questi soldi: ma cosi’ purtroppo ha fatto il Governo che ha preso tutte le calamita’ dell’ultimo anno e mezzo, quasi tutte del Nord, e ha messo i fondi sul dissesto idrogeologico con un criterio che non ha ne’ capo ne’ coda. E noi abbiamo avuto formale notizia di tutto questo solo dopo la convocazione”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, a proposito dell’incontro convocato stamattina a palazzo Chigi sulle misure anti dissesto idrogeologico. “Ho l’impressione – aggiunge – che il Governo non distingua bene gli interventi di emergenza e quelli per la prevenzione e li abbia messi insieme solo in virtu’ di due articoli della legge finanziaria che autorizzano questa commistione che altrimenti sarebbe stata addirittura illegittima se non coperta da legge ordinaria”.

“La Regione Puglia – conclude – si riserva di verificare se tali scelte abbiamo leso le sue attribuzioni in materia discriminando la allocazione delle risorse sulla base di criteri incongrui e irragionevoli”.