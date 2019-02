Ambiente: più verde sulla Terra grazie a Cina e India

Una ricerca basata sui dati satelliti NASA, pubblicata su Nature Sustainability, ha rilevato che la Cina e l’India hanno aperto la strada al rinverdimento della Terra, grazie agli ambiziosi programmi di piantumazione di alberi in Cina e all’agricoltura intensiva in entrambi i Paesi.

Un team dell’Università di Boston ha scoperto che l’area globale verde è aumentata del 5% in questo secolo, e che almeno il 25% dell’espansione del verde dai primi anni del 2000 si è verificata in Cina: il contributo del Paese alla tendenza di inverdimento deriva in gran parte dai programmi di conservazione ed espansione delle foreste (42%).

“La Cina e l’India rappresentano un terzo del rinverdimento globale pur contenendo solo il 9% dell’area terrestre del Pianeta coperta di vegetazione“, ha spiegato Chen Chi, della Boston University, autore principale dello studio.

I ricercatori hanno però avvertito che l’aumento di verde globale non ha necessariamente compensato la perdita di vegetazione naturale nelle regioni tropicali, come Brasile e Indonesia.