Ambiente, Trentino: nuova edizione dell’Atlante dei paesaggi terrazzati

Presentata la nuova edizione dell’Atlante dei paesaggi terrazzati, dedicata al Trentino meridionale. La ricerca, illustrata nel corso della 13/a edizione del Forum dell’Osservatorio del paesaggio, consente di documentare una significativa parte delle aree agricole terrazzate del Trentino, testimonianze della tradizione agricola e potenziale risorsa produttiva. Prevista la prosecuzione di questo lavoro che entro il 2020 verra’ esteso a tutto il territorio.

“Il Forum e’ un organismo partecipativo con un compito delicato dal punto di vista tecnico e culturale, strategico per l’elaborazione di nuove strategie che sappiano valorizzare la risorsa paesaggio in Trentino”, ha detto l’assessore all’urbanistica, Ambiente e cooperazione, Mario Tonina, che presiede anche l’Osservatorio del paesaggio. Una quarantina sono i soggetti riuniti nel Forum, in rappresentanza di enti locali, istituzioni di ricerca, universita’, associazioni, categorie professionali ed economiche.